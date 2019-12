Varel Einen 34-Jährigen hat die Polizei Donnerstagnacht mit einem Hubschrauber in Varel gesucht. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, hatte sich der Mann am Donnerstagnachmittag bei einer Bekannten in Wilhelmshaven gemeldet. Nach dem Telefonat war die Bekannte offenbar in Sorge um den Gesundheitszustand des Mannes und alarmierte daraufhin die Polizei.

Zunächst war der Aufenthaltsort unbekannt und der telefonische Kontakt nur sporadisch. Schließlich konnten die Beamten das Auto des Vermissten aber in der Nähe von Bahngleisen ausfindig machen. Die Polizei weitete die Suche aus, konnte den Mann aber nicht finden.

Erst am Freitagvormittag trafen die Beamten den gesuchten Mann bei einer Bekannten in Varel an. Eine akute Gesundheitsgefährdung bestand demnach nicht für den 34-Jährigen.