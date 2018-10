Varel In die Raiffeisen-Tankstelle an der Bockhorner Straße in Varel-Borgstede (Kreis Friesland) ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter unerkannt flüchten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Unbekannten entfernten gewaltsam ein Fenster in der Hintertür und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort entwendeten sie zahlreiche Stangen Zigaretten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 12. Oktobers im Nahbereich des Tatortes auffällige Fahrzeuge, verdächtige Personen oder bemerkenswerte Geräusche wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.