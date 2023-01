Blaulicht: Taschendiebe klauen Geldbörse in Varel

Varel Ein 66-jähriger Vareler wurde am Dienstag, 3. Januar, gegen 16 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Beim Einkaufen in einem Discounter an der Neue Straße hatte der Vareler seine Tasche im Einkaufswagen abgelegt. Als er an der Kasse zahlen wollte, stellte er das Fehlen seiner Einkaufstasche samt Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld fest. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter gezielt vorgehen, um in einem unbeaufsichtigten Moment an die Geldbörsen zu kommen und warnt davor, Geldbörsen oder Handtaschen unbeaufsichtigt zu lassen. Mögliche Zeugen des Diebstahls ruft die Polizei auf, sich bei der Dienststelle in Varel unter Tel. 04451/9230 zu melden. Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gibt weitere Tipps gegen Taschendiebe: „Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Benutzen Sie einen eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.“

Der Blaulichtblog für den Nordwesten