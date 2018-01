Taxifahrerin überführt Kriminellen

Varel Mit Hilfe einer Taxifahrerin konnte die Polizei in Varel einen gesuchten Kriminellen festnehmen: Die Taxifahrerin hatte sich bie der Polizei gemeldet und den Mann gemeldet. Die Polizeibeamten konnten ihn daraufhin in der Vareler Innenstadt antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Ausweis des aus Kroatien stammenden Mannes gefälscht war. Nachdem die richtigen Personalien ermittelt werden konnten, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde in die JVA Oldenburg gebracht.