Varel Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstagvormittag bereits vor einem Tornado, der am Abend über den Nordwesten hinwegfegen könnte. Das bedeutet im Falle des Falles dann aber auch, dass mit zahlreichen umgeknickten Bäumen auf Straßen und Schienen jede Menge Arbeit auf die Rettungskräfte zukommt. Bereitet sich die Feuerwehr in solchen Fällen besonders vor?

Varels Stadtbrandmeister Volker Sermond sieht die Unwetterwarnung entspannt. Erstens, weil der DWD seine Tornadowarnung eher zurückhaltend formuliert hat, zweitens, weil aus Unwetterwarnungen für die Feuerwehr keine zusätzliche Bereitschaft erwächst. „Wenn der Tornado durch ist, können die Kameraden immer noch schnell genug ausrücken“, erklärt Sermond. „Außerdem hat da auch jeder erst einmal Sorge um sein eigenes Hab und Gut.“ Zwar helfen die Feuerwehrleute gerne jedem, wenn sie aber selbst Opfer eines Unwetters werden, müssen sie sich auch um ihre eigenen Sachen kümmern können.

„Wir ziehen unsere Kräfte erst zusammen, wenn wir sie brauchen“, sagt Sermond. Die Gerätschaften würden ohnehin laufend in Schuss gehalten. Sollten Unwetter angekündigt werden und es befinden sich Geräte in der Reparatur, versuche man sie zu beschleunigen.

Sollte es doch einmal besonders dramatisch werden, wird im Rathaus ein Stab gebildet, der die Kräfte der Feuerwehr und auch des Stadtbetriebs und des THW koordiniert. Halten sich die Schäden in Grenzen, laufen die Fäden ganz normal über die Leitstelle zusammen. Die Vareler Wehren können auf insgesamt 144 Feuerwehrkräfte zurückgreifen.