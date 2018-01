Varel Zu einem tragischen Unfall ist es am Montagnachmittag in Varel (Kreis Friesland) gekommen. Eine 51-jährige Frau aus Varel verstarb, nachdem sie mit ihrem Auto in eine Hauswand gefahren war. Dabei war wohl nicht der Unfall oder der Aufprall ursächlich. „Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine akute Erkrankung der Fahrerin zum Unfall geführt haben“, teilte die Vareler Polizei mit. Die Frau wurde an der Unfallstelle zunächst noch reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Dorst verstarb sie am frühen Abend, teilten die Beamten auf erneute Nachfrage der NWZ mit.

Die 51-Jährige war mit ihrem Auto aus der Achternstraße kommend durch einen Zaun gebrochen und fuhr an eine Balkonbrüstung eines Hauses an der Pelzerstraße.

Da die Frau im Auto eingeklemmt war, wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Im Hilfseinsatz waren die Kameraden der Ortswehren aus Varel und Borgstede-Winkelsheide. Das teilte der Sprecher der Vareler Feuerwehr Georg von Ivernois mit.