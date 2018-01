Unbekannte werfen Scheibe ein

Varel Die Fensterscheibe einer Bankfiliale am Marktplatz in Varel ist am Wochenende eingeworfen worden. Laut Polizei meldete eine aufmerksame Bürgerin gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen den Schaden. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass in der Scheibe ein Loch war, betreten wurde die Bankfiliale aber offenbar nicht. Bei einer Begehung der Räume habe man zumindest keine entsprechenden Hinweise finden können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat in Varel unter Tel. 04451/923 0 zu melden.