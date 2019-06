Unbekannte beschädigen Autos

Varel In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 8.45 Uhr, hat ein Unbekannter an der Hans-Schütte-Straße in Varel einen schwarzen Mercedes beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Autohändlers abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Außerdem kam es in der Nacht zu Sonntag im Bereich von Windallee, Steinbrückenweg, Lohstraße und Oldenburger Straße zu diversen Sachbeschädigungen an Autos. Zu beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 04451/9230.