Unfall am Hafen: Zwei Verletzte

Varel Bei einem Verkehrsunfall am Vareler Hafen sind am Sonntag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor eine 53-jährige Autofahrerin aus Varel um 13.50 Uhr vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihren Wagen.

Die Hafenstraße stadtauswärts fahrend kam sie kurz vor der Einmündung zur Neuwangeroogerstraße von der Fahrbahn ab und stieß mit einer ihr entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. die 60-Jährige aus Löhnberg in Hessen verletzte sich dabei leicht.

Anschließend prallte die Varelerin mit ihrem Auto noch gegen einen Stromverteilerkasten und ein Fallrohr. Sie wurde in eine Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Varel.