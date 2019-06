Varel 15 000 Euro Schaden hat der Fahrer eines Leicht-Kfz, also eines Autos mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 Stundenkilometern, am Mittwochabend angerichtet: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 31-Jährige auf der Altjührdener Straße unterwegs und wollte auf die Bockhorner Straße (B 437) einbiegen. Dabei übersah er aber einen Autofahrer auf der Bockhorner Straße, der Vorfahrt hatte.

Es kam zum Zusammenstoß. Beim Gefährt des Unfallverursachers wurde der gesamte Motorraum eingedrückt, bei dem anderen Auto die komplette Fahrerseite, so die Polizei. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 15 000 Euro. Alle Beteiligten überstanden den Unfall unverletzt.