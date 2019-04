Varel Glimpflich ist ein Unfall am frühen Dienstagabend um 18 Uhr in Varel ausgegangen. Ein 20-jähriger aus Varel kam ausgangs des Kreisverkehrs Hans-Schütte Straße in Richtung Sumpfweg mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun.

Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Unfall möglicherweise Folge eines illegalen Autorennens sein könnte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Gegen den unverletzten Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des verbotenen Autorennens ein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer beziehungsweise Zeugen, die ergänzende Angaben zu dem sich Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter Tel. 04451/9230 zu melden.