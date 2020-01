Varel Bei einem Verkehrsunfall in Varel sind am frühen Samstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Mühlenstraße in Höhe des Edeka-Marktes in Varel.

Eine 42-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen auf den Kundenparkplatz des Edeka-Marktes einen auf der Mühlenstraße entgegenkommenden Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der abbiegende Wagen der Autofahrerin noch leicht gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Wagen. Die 44-jährige Varelerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ebenfalls leicht verletzt wurden der 34-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens und sein auf dem Beifahrersitz mitfahrender 12-jähriger Sohn.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Alle Beteiligten erlitten Prellungen. Der Vater und sein Sohn wurden vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach erster polizeilicher Einschätzung ein Gesamtschaden von rund 12 000 Euro.