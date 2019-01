Varel Eine Elfjährige einfach alleine am Unfallort zurückgelassen hat am Donnerstagmorgen ein Autofahrer in Varel. Zuvor hatte er das Mädchen auf der Mühlenstraße angefahren. Nach Angaben der Polizei stieg er nur kurz aus, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Die Schülerin blieb unverletzt.

Sie war um 8.25 Uhr auf der Mühlenstraße mit dem Fahrrad unterwegs und wollte nach links in die Bismarckstraße abbiegen. Dazu musste sie mit ihrem Rad kurzzeitig auf der Fahrbahn stehenbleiben. Ein nachfolgendes Auto fuhr auf das stehende Fahrrad auf, so dass die Schülerin stürzte. „Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich das Kennzeichen des verursachenden Wagens notieren“, teilte die Polizei mit und sucht weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.