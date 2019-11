Varel Ein Polizist war am späten Sonntagabend in einen Unfall mit zwei leicht Verletzten und erheblichem Sachschaden an zwei Autos in Varel verwickelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Polizeibeamte gegen 22.15 Uhr mit einem zivilen Polizeiwagen unterwegs – laut Polizeibericht im Rahmen von Ermittlungen.

Dabei fuhr er auf der Windallee aus Richtung Stadtwald kommend zur Kreuzung mit der Bürgermeister-Heidenreich-Straße (Bundesstraße 437) und wollte die Kreuzung überqueren, um auf der Windallee am Rathaus vorbei zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung abgeschaltet und zeigte lediglich ein gelbes Blinklicht.

Beim Überqueren der Kreuzung übersah der Polizist dann offenbar einen anderen Autofahrer, der auf der Bundesstraße in Richtung Borgstede unterwegs war und Vorfahrt hatte. Auf der Kreuzung prallten beide Fahrzeuge zusammen, die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten beide abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 35 000 Euro.

Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, der Polizist begab sich ebenfalls in ärztliche Behandlung, war aber laut Mitteilung der Polizei weiterhin dienstfähig.