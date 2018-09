Varel Das hätte sehr viel schlimmer enden können: Eine 49-jährige Radfahrerin ist am Mittwochmorgen nur knapp einem schweren Unfall entgangen und kam stattdessen mit leichten Verletzungen davon.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau gegen 8.40 Uhr auf dem Radweg an der Hellmut-Barthel-Straße in Richtung Dangaster Straße unterwegs. Ein 51-Jähriger Lastwagenfahrer wollte zeitgleich mit seinem Sattelzug auf das Gelände der Papier- und Kartonfabrik fahren, dabei übersah er jedoch die Radfahrerin – es kam zum Unfall.

Die Radfahrerin wiederum hatte Glück im Unglück: Während ihr Fahrrad unter dem Vorderreifen des Sattelzugs eingeklemmt wurde, stürzte sie selbst auf den Radweg und zog sich so nur leichte Verletzungen zu. Laut Polizeibericht wurde sie zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.