Varel Eine 18-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmorgen von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die Frau um 7.30 Uhr die Mühlenstraße in der Höhe der Abzweigung Von-Tungeln-Straße überqueren. Dabei wurde sie von dem Wagen erfasst, der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort.

Die Polizei konnte den Verantwortlichen, einen 75-Jährigen, im Rahmen ihrer Anschlussermittlungen identifizieren. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.