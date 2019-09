Unter Drogen am Steuer

Varel Die Polizei Varel hat am Montag einen 24-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Einfluss von Drogen am Steuer saß. Bei der Verkehrskontrolle um 1 Uhr auf der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel fanden die Beamten bei einer Durchsuchung zudem in der Kleidung des Mannes eine geringe Menge Betäubungsmittel. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Um 0.25 Uhr erwischten die Beamten auf der Rodenkirchener Straße einen betrunkenen Autofahrer. Der Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,38 Promille. Da der 52-Jährige gerade seine Fahrerlaubnis erhalten hatte und sich noch in der Probezeit befand, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.