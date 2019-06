Varel Die Grundschüler in Varel sind nicht nur an Land, sondern auch im Wasser sicher unterwegs – jedenfalls deutlich sicherer, als anderswo. Das hat der Schulschwimmvergleichswettkampf der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ergeben.

Die besten Klassen im Überblick 825 Grundschüler aus Varel haben am Schulvergleichsschwimmen der DLRG teilgenommen. 197 sind Nichtschwimmer. 1. Klasse: 1. Grundschule Büppel – Klasse 1b (189 Punkte) 2. Grundschule Büppel – Klasse 1a (135 Punkte) 2. Grundschule Osterstraße – Klasse 1a (135 Punkte) 2. Klasse: 1. Grundschule Büppel – Klasse 2a (435 Punkte) 2. Grundschule Büppel – Klasse 2b (375 Punkte) 2. Grundschule Hafenstraße – Klasse 2 (232 Punkte) 3. Klasse: 1. Georg-Ruseler-Schule Obenstrohe – Klasse 3b (594 Punkte) 2. Grundschule Büppel – Klasse 3a (529 Punkte) 3. Grundschule Büppel – Klasse 3b (429 Punkte) 4. Klasse: 1. Grundschule Hafenstraße – Klasse 4 (614 Punkte) 2. Georg-Ruseler-Schule Obenstrohe – Klasse 4a (590 Punkte) 3. Georg-Ruseler-Schule Obenstrohe – Klasse 4b (545 Punkte)

Die DLRG Ortsgruppe Varel hat mit dem Vergleichsschwimmen die Schwimmfertigkeiten von 825 Grundschülern abgefragt und ausgewertet. Das Ergebnis: Rund ein Viertel (24 Prozent) kann nicht schwimmen. Das mag auf den ersten Blick viel erscheinen, im Bundesvergleich sieht es aber viel dramatischer aus. Da liegt die Nichtschwimmerquote laut DLRG bei rund 50 Prozent und verschlechtert sich weiter. Immer weniger Kinder können sicher schwimmen. In Varel dagegen geht der Trend in die andere Richtung. Mit dem diesjährigen Ergebnis hat sich die Quote um zwei Prozentpunkte gebessert.

Mit fortschreitender Schulkarriere werden die Nichtschwimmer zudem immer weniger. Unter Varels Viertklässlern können nur 6 Prozent nicht schwimmen.

Die enorme Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland führt die DLRG auf die Schließung von Schwimmbädern in vielen Orten zurück. In Varel dagegen könnten sowohl von der DLRG als auch von der Stadt selbst Schwimmkurse angeboten werden – gerade weil es hier noch „richtige Schwimmbäder“ gebe und sich viele Vareler ehrenamtlich engagierten.

Für die besten Schwimmer beim Schulvergleichsschwimmen gab es im Vareler Freibad noch eine Siegerehrung. Der 1. Vorsitzende der DLRG in Varel, Kai Langer, überreichte mit Bürgermeister Gerd-Christian Wagner, dem stellvertretenden Landrat Reiner Tammen, sowie Wiebke Brumund, Tochter der Organisatorin des Wettkampfes, Gabi Brumund, Urkunden an die Klassen. Für die besten Klassen einer jeden Jahrgangsstufe gab es außerdem ein gefülltes Sparschwein für die Klassenkasse. Die Geldbeträge waren vom Landkreis gestiftet und vom Bürgermeister aufgestockt worden.