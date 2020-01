Varel Es ist der Horror für die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei: Trotz großer Warnanzeigen, grellen verkehrslenkenden Pfeilen oder hellleuchtenden Geschwindigkeitsbeschränkungen bremsen die Fahrer nicht ab oder sind unkonzentriert – und es kommt zur Kollision.

Autobahnmeisterei Die Autobahnmeisterei Varel betreut den Streckenabschnitt der A 29 vom Nordkreuz Oldenburg bis nach Wilhelmshaven. Das sind rund 50 Kilometer. In dem Bezirk ist sie zuständig für zwölf Anschlussstellen, ein Autobahnkreuz, 69 Brücken und 23 Durchlässe. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Streckenkontrolle zur Erkennung und Beseitigung von Gefahren für den Verkehr und ein 24-Stunden-Unfalldienst. Die Mitarbeiter sorgen für die Absperrungen zur Unterstützung von Rettungskräften und säubern die Autobahn.

So geschehen am Mittwoch auf der A 29 bei Wilhelmshaven, als ein Sattelzug ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei mit einer so genannten „fahrbaren Absperrtafel“ gerammt hat. Ein darin sitzender 24-Jähriger aus Westerstede wurde schwer verletzt.

Dringlicher Appell

„Wenn gelbes Licht blinkt, droht Gefahr“, betont Thomas Weihrauch, Leiter der Autobahnmeisterei Varel, „vor allem für unsere Leute vor Ort“. Deshalb richtete er auch nach den Geschehnissen in dieser Woche den dringenden Appell an die Verkehrsteilnehmer: „Man kann es nicht oft genug wiederholen: Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt wird, bitte, bitte langsam fahren.“

Nur einen Tag nach dem Crash bei Wilhelmshaven spielten uneinsichtige Autofahrer erneut mit dem Leben der Autobahnmitarbeiter und Helfer der Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide, die an der Anschlussstelle Zetel ein brennendes Taxi löschten. „Noch während der Arbeiten fuhren drei Pkw hinter der Absperrtafel nach rechts in den durch den Verkehrsleitkegel gesperrten Bereich ein, um abzufahren“, teilte die Autobahnpolizei mit. Beamte stoppten die Fahrer, die eine Anzeige kassierten.

Gefährlicher Job

Der Job eines Straßenwärters gehört zu gefährlichsten überhaupt. Auch und besonders weil man Fremdverschulden- und versagen stets mit einkalkulieren muss. Die Absperrungen bedeuten für die Mitarbeiter praktisch eine Lebensversicherung. „Mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen gehen wir so weit runter, um den Arbeits- und Sicherheitsraum für unsere Leute einzuhalten“, erläutert Thomas Weihrauch. Manche Verkehrsteilnehmer empfinden dies aber als Schikane.

Sebastian Mannl, Geschäftsbereichsleiter Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, weiß auch warum: „Wenn man plötzlich Tempo 40 fahren soll, entspricht das nicht dem persönlichen Sicherheitsempfinden der Fahrer.“ Gerade bei breiten Autobahnen und wenn sie von einer sehr schnellen Geschwindigkeit herunterbremsen. Bei Berufskraftfahrern sei dieses Sicherheitsempfinden sogar noch ausgeprägter.

Abhilfe schaffen Displays, die die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen. „Das führt vor Augen, wie schnell man tatsächlich fährt“, hat Thomas Weihrauch festgestellt. Viele Autos würden abbremsen. Lastwagenfahrer gingen dagegen seltener vom eingestellten Tempo runter.

Besondere Schulung

Das Personal der Autobahnmeisterei ist indes besonders geschult. Neuerdings auf einem speziellen Risikoparcours. Dieser beinhaltet Übungsstunden in einem Simulator. Dabei erlebt man zum Beispiel wie es ist, wenn der Außenspiegel bei einem auf dem Standstreifen abgestellten oder langsam fahrenden Unimog abgefahren wird. „Das knallt ganz schön“, weiß Thomas Weihrauch. Auch Verkehrszenarien werden über Computerbildschirme in den Rückspiegeln simuliert.

Zudem wird das Einschätzen der Geschwindigkeiten von Autos trainiert. Festzustellen an der Entfernung zu den schwarz-weißen Leitpfosten. Das ist wichtig, wenn man die Autobahn zu Fuß überqueren oder Gegenstände einsammeln muss. Auch wird das Überspringen der Leitplanke geübt. Diese sind mittlerweile bis zu 1,20 Meter hoch. Um die Hürden zu bewältigen, ist eine besondere Technik notwendig.

Passiert dennoch etwas und werden so wie am Mittwoch eigene Leute bei Unfällen verletzt, sitzt der Schock tief. Im Falle des 24-jährigen Westersteders fand in der Zentrale der Autobahnmeisterei in Borgstede eine Nachbesprechung statt. Die Kollegen vor Ort wurden angesprochen, ob sie seelsorgerische Hilfe benötigen. Ein Straßenwärter ist zudem dazu ausgebildet und ebenfalls steht bereit“, sagt Sebastian Mannl.

Sicherheit gefährdet

Ist die Sicherheit der Mitarbeiter bei Bauarbeiten oder Unfällen zu sehr gefährdet, droht als letzte Konsequenz die zeitweise Sperrung der Autobahn. Denn: „Wir wollen schließlich, dass unsere Kollegen zum Feierabend alle wieder wohlauf und gesund zu ihren Familien zurückkehren können“, sagt Thomas Weihrauch.