Varel Binnen 30 Minuten ist es am Montagnachmittag an der Kreuzung Neue Straße/Bleichenpfad/Teichgartenstraße in Varel zu zwei Unfällen gekommen. In beiden Fällen wurde ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Der Grund: Die Radfahrer fuhren jeweils auf der falschen Straßenseite, teilte die Polizei am Dienstag mit – nämlich stadteinwärts auf der linken Seite, dem nur stadtauswärts für Radfahrer freigegeben Radweg.

Der erste Unfall ereignete sich am Montag um 15.20 Uhr. Nach Polizeiangaben übersah eine 51-Jährige aus Friedeburg, die aus dem Bleichenpfad kommend die Neue Straße überquerte, eine von links auf dem stadtauswärts führenden Radweg fahrende 75-Jährige aus Varel. Trotz einer Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem Pedelec nicht mehr verhindern. Die Seniorin stieß gegen die Fahrertür des Wagens, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht.

Noch während die Polizei den Unfall aufnahm, ereignete sich an der gleichen Stelle ein zweiter Verkehrsunfall. Diesmal übersah ein 30-Jähriger aus Varel, der mit seinem Auto auf der Oldenburger Straße stadteinwärts unterwegs war, beim Linksabbiegen in die Teichgartenstraße einen auf dem Radweg in der falschen Richtung stadteinwärts fahrenden Radler. Der 17-jährige Vareler stürzte und verletzte sich ebenfalls leicht.

So dürfen Radler an der Kreuzung Oldenburger/Neue Straße/Bleichenpfad fahren Stadteinwärts: Die Radwegebenutzungspflicht an der Oldenburger Straße ist aufgehoben. Radler dürfen aber bis zum Bleichenpfad auf dem Radweg fahren. Im weiteren Verlauf der Neuen Straße müssen sie aber zwingend auf der Straße fahren. Eine Ausweichstrecke ist ausgeschildert: links über den Bleichenpfad zur B 437 und beim Krankenhaus die Querungshilfe nutzen. Stadtauswärts: Auf dem Radweg dürfen Radfahrer nur in eine Richtung fahren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass Radwege nur in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung genutzt werden dürfen. Denn „kommt es zu einem Verkehrsunfall, ist eine Mithaftung der Radfahrer nicht ausgeschlossen“.