Verstoß Gegen Kontaktsperre: Polizei löst Party in Varel auf

Varel Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine private Party in einem Haus an der Emil-Heerder-Straße in Varel aufgelöst. Nachbarn hatten die Polizei angerufen und eine Ruhestörung gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf zehn alkoholisierte Personen, die eine Party feierten.

Wegen der Corona-Pandemie gilt eine Kontaktsperre, nach der sich nur zwei Menschen treffen dürfen – es sei denn, sie wohnen in einem Haushalt. Die Polizei hat die Feierlichkeiten beendet und gegen die Partygäste Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.