Varel Räuberischer Diebstahl in Varel: Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Neuen Straße haben am Dienstagvormittag den Täter in einer Gemeinschaftsaktion gestellt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verletzte der Mann dabei allerdings eine Angestellte leicht.

Nach Angaben der Beamten hatte eine Angestellte einen Mann dabei beobachtet, wie er Kosmetik-Artikel in die Jacke steckte. Damit lief er dann in Richtung des Supermarkt-Eingangs und sprang über die Absperrung der Eingangsschleuse in den Laden.

Die Frau stellte sich nach Polizeiangaben dem Flüchtenden aber in den Weg. Dieser sei daraufhin sofort handgreiflich geworden. Es habe sich ein Gerangel entwickelt, wobei sich die Angestellte leicht verletzte.

Gemeinsam mit einer zur Hilfe eilenden Mitarbeiterin und weiteren Zeugen gelang es aber schließlich, den Beschuldigten an seiner Flucht zu hindern und in das Büro zu bringen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten dort die Identität des Mannes fest.

„Es handelt sich um einen in Varel gemeldeten 39-Jährigen, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Außerdem erhielt er ein Hausverbot“, heißt es in dem Polizeibericht.

Ebenfalls am Dienstag haben unbekannte Täter in der Zeit von 7.45 bis 10.30 Uhr aus einem Haus in der Bockhorner Straße in Varel Bargeld entwendet. Sie betraten das Haus durch die Vordertür und verließen es durch ein Fenster an der Rückseite. Die Polizei hofft auf Hinweise und bittet Zeugen, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.