Varel Eine 14-Jährige ist bereits am Mittwoch Opfer von Angriffen mehrerer Mitglieder einer Gruppe geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es gegen 17.30 Uhr vor einem Drogeriemarkt an der Hindenburgstraße zu dem Angriff. Das Mädchen wurde von mehreren Personen beleidigt und geschlagen.

Ein Zeuge kam dazu und dem Mädchen zur Hilfe. Nachdem sich die Situation offenbar wieder beruhigt hatte, setzte der Zeuge seinen Weg fort.

Nach der Auseinandersetzung begab sich die 14-Jährige laut Polizei zur Bushaltestelle an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zwischen dem Rathaus und dem alten Postgebäude. Dort kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen der Gruppe und dem Mädchen, das daraufhin über die Bundesstraße flüchtete. Ein Lastwagenfahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Unfall zu verhindern.

Laut Polizei sind Opfer und Täter miteinander bekannt. Das Mädchen blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach dem helfenden Zeugen, dem Lastwagenfahrer und etwaigen anderen Zeugen und bittet sie, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.