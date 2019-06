Varel Im Straßenverkehr liegen die Nerven manchmal blank. In Varel rastete ein Autofahrer sogar so sehr aus, nachdem sein Vordermann ein innerörtliches Überholmanöver durch Blinkersetzen verhindert hatte, dass er kurzerhand ausstieg und wie wild auf die Frontscheibe des anderen Autofahrers einschlug. Der musste wegen der Verletzungen durch Glassplitter ins Krankenhaus. Den Ausgerasteten erwarten nun Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Was kann man tun, wenn man selbst in so eine Situation gerät?

In erster Linie sollte man, wenn man bemerkt, dass ein anderer Autofahrer aussteigt und auf einen zukommt, selbst einschätzen, ob man damit fertig wird oder nicht, rät Polizeisprecherin Andrea Papenroth. Dann bleiben im Grunde zwei Möglichkeiten: einfach wegfahren oder das komplette Fahrzeug von innen verriegeln. Weg zu fahren hat natürlich den Vorteil, dass man jeglicher Aggression aus dem Weg geht.

Ist man selbst in Sicherheit, sollte man unbedingt die Polizei verständigen. „Niemand muss sich selbst in Gefahr begeben“, sagt Andrea Papenroth. „Man weiß schließlich nie, was in so einer Situation noch kommt.“

Bei dem Vorfall in Varel hieß es, der Vordermann habe das Überholmanöver durch Blinkersetzen verhindert. Ist eine solche „Erziehungsmaßnahme“ überhaupt erlaubt? Laut Papenroth sei eine Antwort schwierig. Werde so etwas behauptet, könne man es hinterher zwar einfach abstreiten, aber man müsse aufpassen, dass man nicht in den Bereich der Nötigung komme. Ganz sicher rechtfertigt es aber nicht, auf andere Verkehrsteilnehmer los zu gehen.