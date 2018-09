Varel /Wiefelstede Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer aus Varel ist am Sonntagmittag gegen 13.25 Uhr bei einem Unfall in Wiefelstede schwer verletzt worden. Der Mann war auf dem Radweg der Kortebrügger Straße in Richtung Wiefelstede unterwegs. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, überquerte er plötzlich die Straße, teilt die Polizei mit. Er wurde vom Wagen eines 23-jährigen Wiefelsteders erfasst.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt, unter anderem erlitt er Kopfverletzungen. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Die Polizei weist darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms schwerere Verletzungen vermeiden kann.