Wilde Schlägerei in Varels Innenstadt

Varel Bei einer Massenschlägerei in der Vareler Innenstadt ist ein 18-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie die Polizei mitteilte, kam es am späten Donnerstagabend gegen 23.10 Uhr auf der Schlossstraße zu der Prügelei, an der mehrere jugendliche beziehungsweise heranwachsende Personen beteiligt waren.

Einer der Beschuldigten habe laut Polizeimeldung vom Freitag dem Opfer zunächst mit einer Gürtelschnalle gegen den Kopf geschlagen. Der Mann erlitt dabei eine Platzwunde und blutete. Anschließend traten mehrere bislang noch unbekannte Täter auf dem am Boden liegenden 18-Jährigen ein, hieß es. Schließlich traf der Rettungsdienst ein.

Die Polizei Varel bittet Zeugen, die den Vorfall auf der Schlossstraße beobachtet haben, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.