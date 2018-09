Varel /Wilhelmshaven /Oldenburg Mit der Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichtes in Varel hat ein 73 Jahre alter Mann aus Wilhelmshaven keinen Erfolg gehabt. Das Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz verwarf am Dienstag die Berufung des Angeklagten. Das Amtsgericht in Varel hatte ihn in einem ersten Prozess um die Sache wegen Nötigung im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Am schmerzhaftesten war für den Angeklagten aber das zweimonatige Fahrverbot, das mit seiner Verurteilung einherging.

Der Vorfall, der Hintergrund des Verfahrens war, hatte sich am 21. September vorigen Jahres auf der Autobahn 29 bei Varel ereignet. Damals war dort die linke Spur wegen einer Baustelle gesperrt. Auf der rechten Spur hatte sich bereits der Verkehr gestaut.

Die linke Spur war noch frei. Diese wurde dann von einem 28-jährigen Autofahrer aus Weyhe genutzt. Auf dem Beifahrersitz saß seine Freundin. Der 28-Jährige hatte die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern in der Stunde eingehalten.

Den Feststellungen zufolge kam nun von hinten der Angeklagte mit seinem Mercedes angerauscht. Er soll sich darüber geärgert haben, dass der Mann aus Weyhe nur 80 Stundenkilometer schnell fuhr. Nach Aussagen der Zeugen fuhr der Angeklagte so dicht auf, dass man nicht mehr das Kennzeichen seines Fahrzeugs sehen konnte. Pausenlos soll er die Lichthupe und die Hupe betätigt haben. Der Verkehr wurde dann einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Das sollte im Reißverschlussverfahren geschehen. Diese Regelung ist für alle verbindlich. Abwechselnd reihen sich die Fahrzeug dabei ein.

Auch der 28-Jährige setzte zum Wechsel auf die rechte Spur an. Doch genau jetzt überholte der Angeklagte das Fahrzeug aus Weyhe rechts und ließ den 28-Jährigen dann auf der linken Spur „verhungern“. Beim Überholen bestand zwischen den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge ein Abstand von nur drei Zentimetern. Das Pärchen aus Weyhe hatte es mit der Angst zu tun bekommen. Es erstattete sofort Anzeige.

Der vorbestrafte Angeklagte, der eine juristische Ausbildung hat, ist sich indes keiner Schuld bewusst. Zunächst zitierte er bei der Verhandlung Paragrafen, was alles erlaubt sei. Doch davon wollte das Gericht nichts wissen. „Der Angeklagte wollte so schnell fahren, wie er das will“, sagte die Vorsitzende Richterin.