Varel Kalt war es in den vergangenen Tagen – und glaubt man der Wetterprognose für die kommenden Tage, werden die Temperaturen auch noch eine Weile unterhalb des Gefrierpunkts bleiben. Da frieren auch die Gewässer zu – aber hält das Eis?

Die wichtigsten Fragen rund ums Eis Wie erkenne ich, ob das Eis dick genug ist? Gar nicht. Bei stehenden Gewässern sollte das Eis mindestens 15, bei Fließgewässern 20 Zentimeter dick sein. Der Laie kann das nicht erkennen. Deshalb sollte man nur auf Eisflächen gehen, die von der Kommune freigegeben wurden. Was kann ich tun, wenn ich ins Eis einbreche? Wer allein ist, sollte versuchen sein Handy zu benutzen und Hilfe zu rufen. Viele Handys sind Spritzwassergeschützt und funktionieren auch, wenn sie nass sind. Ansonsten sollte man auf sich aufmerksam machen und sich mit den Armen aufs Eis stützen und mit den Füßen aus dem Wasser hieven. Ist man aus dem Wasser raus, sollte man den kürzesten Weg zum Ufer einschlagen. Wie kann ich anderen helfen? Als erstes sollte man einen Notruf absetzen. Nur wenn das Risiko kalkulierbar ist, sollte man dicke Winterkleidung ausziehen und vorsichtig über das Eis robben. Aus etwa drei Metern Distanz kann man versuchen, dem Eingebrochenen ein Seil oder einen Schal zuzuwerfen. Wie lange überlebt man im kalten Wasser? Im Schnitt werden Menschen im kalten Wasser nach etwa zehn Minuten bewusstlos. Bei Reanimationen sind die Überlebenschancen nach Rettungen aus kaltem Wasser aber besser als bei warmen Wasser.

„Nein“, sagt Kai Langer von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Varel. Noch seien die Eisflächen nicht dick genug, um betreten zu werden. „Die Kommunen geben die Eisflächen frei. Und bisher habe ich noch von keiner gehört, die tatsächlich eine Eisfläche freigegeben hat.“ Wer trotzdem auf’s Eis gehe, handele auf eigene Gefahr.

Ist das Eis dick genug, werde das öffentlich bekannt gemacht – zum Beispiel in der NWZ. „Aber bei den derzeitigen Temperaturen dauert es sehr lange, bis das Eis die nötige Dicke erreicht hat“, sagt Kai Langer. 15 Zentimeter bei stehenden oder 20 Zentimeter bei fließenden Gewässern sollte das Eis dick sein. „Das ist schon gewaltig“, erklärt Kai Langer. Bis es zu einer Freigabe kommt, wird das Eis gründlich geprüft.

Bei der DLRG sei man aber jederzeit darauf vorbereitet, sollte jemand sich doch auf das Eis wagen und einbrechen. „Wir üben ständig, zum Beispiel in den Freibädern, die derzeit ja nicht benutzt werden.“ Zudem seien die Eisretter ständig in Bereitschaft. Sie können über den Notruf 112 angefordert werden.

Dieses Jahr gab es noch keine Einsätze für die Eisretter. Aber erst im vergangenen Jahr mussten Feuerwehren und DLRG zum Rettungseinsatz ausrücken: Eine Frau war beim Schlittschuhlaufen auf einer Eisfläche am Südender Grodenweg gestürzt und hatte sich dabei so schwer am Arm verletzt, dass sie nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer kam.

Die Retter von der DLRG, die in ihren speziellen Schutzanzügen über die dünne Eisdecke gingen, brachen beim Rettungsversuch selbst zweimal ein. Nach der Erstversorgung auf dem Eis zogen sie die Frau mit einem Rettungsschlitten wieder ans sichere Ufer.

Damals waren die Eisretter bestens vorbereitet: Nur ein paar Tage zuvor hatte die DLRG den Ernstfall auf dem Mühlenteich geprobt.