Zeuge beobachtet Einbruch in Imbiss: Polizei verhaftet Täter nach Diebstahl in Varel

Varel Ein schwerer Diebstahl hat sich am Samstagmorgen gegen 3.48 Uhr in Varel ereignet. Ein Mann hat die Scheibe eines Imbiss’ eingeschlagen und ist in den Imbiss eingestiegen. Ein Zeuge hat den Täter dabei beobachtet. Der Mann kam kurze Zeit später mit Diebesgut aus dem Imbiss heraus und flüchtete mit einem Fahrrad.

Der Zeuge meldete sich bei der Polizei und beschrieb den Täter so gut, dass der Mann kurze Zeit später von einem Funkstreifenwagen aufgegriffen und verhaftet werden konnte. Da der Täter einen festen Wohnsitz habe und keine weiteren Haftgründe vorlagen, wurde er wieder entlassen.

