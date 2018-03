Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Varel Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei einen alkoholisierten Autofahrer gemeldet: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte der Mann am Freitagmittag beobachten, wie ein offenbar alkoholisierter 71-jähriger Mann in ein Auto stieg und losfuhr. Der Zeuge wählte die 110 und gab das Kennzeichen durch.

Die Polizeibeamten fuhren daraufhin zur Wohnanschrift des Beschuldigten. Sie machten bei dem 71-Jährigen einen Alkoholtest, das Ergebnis: eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille. Dem Mann wurde Blut entnommen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.