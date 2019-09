Varel Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag gegen 3.30 Uhr mit einem Auto durch Varel gefahren, an dem bei einem Rad der Reifen fehlte. Der Mann fuhr auf blanker Felge die Oldenburger Straße entlang – und zwar deutlich in Schlangenlinien. Zeugen meldeten das der Polizei.

Die Beamten zogen den Autofahrer mit dem total verdreckten und kaputten Wagen mit Braker Kennzeichen in der Gewerbestraße aus dem Verkehr. Bei dem 23-Jährigen aus Jaderberg stellte die Polizei eine „erhebliche Alkoholbeeinflussung“ fest, so dass der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann mit dem Auto bei möglichen Unfällen Schaden angerichtet haben könnte. Sie nimmt Hinweise unter Tel. 04451/9230 entgegen.