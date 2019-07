Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Varel Aufgrund mehrerer übereinstimmender Zeugenaussagen hat die Polizei Varel am Samstagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Anrufer meldeten, dass ein auf sie betrunken wirkender Mann auf der Hafenstraße unterwegs sei und auf den Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufsmarktes gefahren sein soll, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort trafen die Beamten den 39-Jährigen um 7.20 Uhr in der Nähe seines Wagens auch an. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Bereits in der Nacht zu Samstag erwischte die Polizei bei einer Kontrolle um 2.30 Uhr auf der Wilhelmshavener Straße einen 28-jährigen Autofahrer, der ebenfalls betrunken am Steuer saß. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben angeordnet und die Führerscheine beschlagnahmt.