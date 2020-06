Zu schnell: Auto prallt gegen Baum

Varel Weil er zu schnell fuhr, ist am Sonntagnachmittag mitten in der Stadt ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei Varel am Montag mitteilte, war der Mann mit seinem Mercedes mit Bremer Kennzeichen gegen 14.40 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst von der Mühlenstraße auf die Straße Marktplatz abgebogen und danach auf die Drostenstraße. „Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto“, heißt es in der Meldung. Der Wagen brach nach links aus und prallte gegen einen Baum. Sowohl am Auto als auch am Baum entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des waghalsigen Fahrmanövers und des anschließenden Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen