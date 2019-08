Varel In einem Wohnhaus an der Memeler Straße in Varel hat es am Sonntagabend gebrannt. Als die von Nachbarn alarmierte Freiwillige Feuerwehr Varel eintraf, schlugen die Flammen aus den Fenstern des Erdgeschosses und griffen auf das Obergeschoss über. Zwei Trupps verschafften sich Zugang zum Inneren des Hauses und durchsuchten unter schwerem Atemschutz Erd- und Obergeschoss nach Personen, konnten aber Entwarnung geben; es waren keine Personen im Haus.

„Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden“, teilte Varels Stadtbrandmeister Volker Sermond mit. Sicherheitshalber wurde ein Nachbarhaus evakuiert. Neben der Vareler Ortswehr mit 30 Kameraden waren die Obenstroher Ortwehr mit 20 Kameraden, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.