Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Varel Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Menschen kam es am Dienstagnachmittag an der Autobahnabfahrt Varel/Obenstrohe. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, kam demnach eine 38-jährige Autofahrerin von der Autobahn 29 heruntergefahren und wollte von der Abfahrt auf die Wiefelsteder Straße abbiegen.

Dabei übersah sie allerdings den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Wagen eines 30-jährigen Varelers. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. Außerdem wurden die beiden Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 7500 Euro.