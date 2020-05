Zweistündiger Einsatz In Der Nacht: Feuerwehr löscht Brand im Vareler Wald

Varel Bei einem Brand im Vareler Wald hat die Feuerwehr durch ihren Einsatz am frühen Sonntagmorgen Schlimmeres verhindert. Um 3.42 Uhr habe ein Zeuge ein Feuer in dem Stadtwald zwischen der Waldstraße und dem Sumpfweg gemeldet, berichtet die Vareler Polizei. Auf einer circa 15 mal 15 Meter großen Fläche stand ein Stapel von im November vergangenen Jahres geschlagenes Holz in Flammen. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt Varel zog die Freiwillige Feuerwehr Varel das gestapelte Holz auseinander und konnte den Brand so löschen. Um 5.45 Uhr war der Einsatz beendet.

So sah das gestapelte Holz nach dem Löschen aus. Bild: Feuerwehr Varel

Umstehende Bäume wurden bei dem Feuer zwar in Mitleidenschaft gezogen, die Feuerwehr hatte die Lage jedoch schnell unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Waldes. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine konkreten Aussagen machen, Brandstiftung will sie jedoch nicht ausschließen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen zur Brandursache gemacht haben könnten, sich im Polizeikommissariat Varel unter 04451/9230 zu melden.