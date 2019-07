Varel Wegen eines sogenannten Blow-ups ist die Autobahn 29 zwischen Varel-Bockhorn und Zetel in Richtung Wilhelmshaven am Freitagmorgen vorübergehend gesperrt worden. Das teilt die Polizeiinspektion Oldenburg Stadt-Ammerland via Twitter mit. Autofahrer wurden gebeten, eine Umleitung zu benutzen.

Wenig später konnte die Fahrbahn bereits wieder freigegeben werden, nachdem die Schäden mit schwerem Gerät behoben wurden.

Die Schäden auf der A29 wurden mit schwerem Gerät behoben; wir haben die Fahrbahn soeben wieder freigegeben. Danke für eure Geduld! *stk pic.twitter.com/6hVGZfhQsr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) July 26, 2019

Ein „Blow-up“ kann aufgrund anhaltend hoher Temperaturen auf Betonfahrbahnen entstehen. Dabei schieben sich die Fahrbahnplatten übereinander und knicken teilweise nach oben ab. Dadurch entsteht auf der Fahrbahn eine Aufwölbung, die für Verkehrsteilnehmer gefährlich werden kann.