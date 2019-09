Waddewarden Alarmübung für die Feuerwehren Waddewarden und Donnerstag: Mit den Stichworten „Betriebsunfall, Feuer Landwirtschaft“ wurden die Kräfte um 17.35 Uhr aufs Betriebsgelände Agrar-Service Hermann Ahlhorn bei Waddewarden gerufen. Dort waren ein Auto und ein Radlader zusammengestoßen, es galt, eine eingeklemmte Person zu befreien und bis zum Eintreffen des DRK-Rettungsdienstes zu versorgen.

Kurz darauf drang Qualm aus der 30 mal 60 Quadratmeter großen Lagerhalle. Das hatte zur Folge, dass laut Alarm- und Ausrückeordnung ein Gemeindealarm ausgelöst wurde – die Feuerwehren Hohenkirchen, Tettens, Neugarmssiel und Wiarden machten sich ebenfalls auf den Weg, berichtet Waddewardens Ortsbrandmeister Florian Harms. Die Feuerwehr Minsen wurde für die Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde zurückgehalten. Zusätzlich wurden die Drehleiter der Feuerwehr Stadt Wittmund und die Bereitschaft des DRK Jeverland samt Verpflegungszug nachgezogen.

„Dass Übungen einsatznah gestaltet werden, wird an der Drehleiter sichtbar: normalerweise würde die Drehleiter aus Jever angefordert, doch weil die nicht verfügbar war, hatten sich die Wittmunder Kameraden in vorheriger Abstimmung bereit erklärt, mitzuwirken“, erklärt Harms. daran zeig sich ganz deutlich, dass unter den Rettungskräften keine Gemeinde- oder Stadtgrenzen bestehen und ein Miteinander an erster Stelle steht.

Die Übungsleitung und Organisatoren, Carsten Rohlfs und Eike Janßen (beide Zugführer der FF Hohenkirchen) sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister Florian Harms, zugleich Ortsbrandmeister Waddewardens, zeigten sich mit dem Übungsverlauf sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und dem Deutschen Roten Kreuz lief aus Sicht des Kreisbereitschaftsleiters Andreas Folkers reibungslos.

Gegen 20 Uhr hieß es für die 70 Kameraden der Feuerwehren, acht Kameraden des DRK und fünf weitere Beobachter: Zum Abmarsch fertig.

Einen besonderen Dank richtet Florian Harms an Betriebsleiter Hermann Ahlhorn, dass die Übung in diesem Umfang auf dem Betriebsgelände stattfinden konnte.