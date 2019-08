Waddewarden Die Freiwillige Feuerwehr Waddewarden freut sich über ihren neuen Mannschaftstransportwagen: Bei dem neuen MTF handelt es sich um einen Acht-Sitzer Ford Transit Custom L2H1 mit 131 PS. Das Fahrzeug ist in der langen Version ausgeführt, um den größeren Kofferraum noch für die Einsatzzwecke speziell zu beladen. „Denn das MTF wird als zweites Fahrzeug bei den Einsätzen der Atemschutz-Notfalltrainierten-Staffel ausrücken“, erklärt Waddewardens Ortsbrandmeister Florian Harms.

Feuerwehr Waddewarden 2018 ist die Wehr Waddewarden zu elf Brandeinsätzen, 16 Hilfeleistungen und einem Fehlalarm sowie einer Alarmübung ausgerückt. Die Einsatzstunden summierten sich auf 744 Stunden. Die Wehr hat knapp 39 Einsatzkräfte, 20 von ihnen sind als Atemschutzgeräteträger speziell ausgebildet.

Bei Einsätzen der Atemschutz-Notfalltrainierten-Staffel (ANTS) rücken das Tragkraftspritzen-Fahrzeug (TSF) und das MTF mit Schleifkorbtrage und weiteren Atemschutzgeräteträgern aus. Das neue Fahrzeug ersetzt den 30 Jahre alten VW T3.

Grund für die Neuanschaffung ist die personelle Entwicklung der Feuerwehr Waddewarden: Sie ist mit knapp 39 Einsatzkräften aktuell die zweitgrößte im Wangerland, die Atemschutz-Staffel wächst in diesem Jahr auf 20 Kräfte auf. Damit die Einsatzkräfte flott ausrücken können, brauchen sie den Mannschaftstransportwagen. Anfang 2017 war in Folge der Ersatzbeschaffung eines MTF bei der Feuerwehr Hohenkirchen zunächst entschieden worden, als vorübergehende Lösung das alte MTF nach Waddewarden zu verlegen. Zudem hatte Harms mit dem Gemeindebrandmeister und der Gemeinde Wangerland gemeinsam die Entscheidung getroffen, für Waddewarden ein MTF fest einzuplanen und ein Neufahrzeug in den Bedarfsplan aufzunehmen. Die Ersatzbeschaffung ist nun abgeschlossen.

„Das Neufahrzeug ist für die Kameraden speziell in puncto Sicherheit eine deutliche Verbesserung“, betont Ortsbrandmeister Florian Harms. Es wurde zusammen mit dem Geländewagen der Feuerwehr Minsen bei der Firma Brandschutztechnik Rotte in Nordkirchen beschafft und ausgebaut.