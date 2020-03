Personalien

Ernennungen: Zu Feuerwehrmännern ernannt wurden Gerriet Gerdes, Keno Hehenberger, Sönke Weiß, Dennis Kohl und Tony Schröder. Beförderungen:

• Sebastian Kochale und Benjamin Folkers zum Oberfeuerwehrmann

• Martin Bierschenk zum Hauptfeuerwehrmann

• Sören Wilken zum Ersten Hauptfeuerwehrmann

• Ihno Gerdes zum Hauptlöschmeister

• Malte Schürmann zum Oberlöschmeister.

Ehrungen: Kreisbrandmeister Gerd Zunken ehrte

• Axel Foken für 25 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr: er war mit 32 Jahren als Quereinsteiger dazugestoßen, war 14 Jahre Sicherheitswart und stellvertretender Ortsbrandmeister. Er sei der „ruhende Pol in der Umbruchphase“ ab 2005 gewesen, würdigte ihn Zunken.

• Jörg Schürmann für 40 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr: bis 2005 war er stellvertretender Ortsbrandmeister und stellvertretender Gemeindebrandmeister; Zunken würdigte ihn als „Kümmerer um das LF 8 – unsere Oma“, die nun im Feuerwehrmuseum Jever steht.

• Mit einem Präsentkorb dankte Ortsbrandmeister Florian Harms Uwe König für seine 28-jährige Amtszeit als Schriftführer. Das Amt hat nun sein Sohn Timo König übernommen.