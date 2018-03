Waddewarden Bei einem Unfall ist am Montag gegen 6.45 Uhr ein 31-Jähriger schwer verletzt worden: Der Mann war auf der L 812 Richtung Hohenkirchen unterwegs, als er an der Waddewarder Brücke aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Straße abkam.

Der Wagen fuhr über mehrere Meter den Grünstreifen und die Grabenböschung entlang, prallte schließlich frontal gegen einen Straßenbaum und rollte seitlich in den ca. drei Meter tiefen Straßengraben.

Unfallzeugen retteten den Fahrer aus dem Auto, das kopfüber im Wasser lag. „Dafür sprechen wir den Ersthelfern unseren ausdrücklichen Dank aus“, lobt Polizeihauptkommissar Ralf Wilbers, der an der Unfallstelle eingesetzt war. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden von rund 12 000 Euro, teilte die Polizei mit.

Weil aus dem Unfallwagen Betriebsstoffe in den Graben sickerten, legte die am Einsatz beteiligte Feuerwehr zwei Ölsperren auf dem Wassergraben an. Die Stoffe wurden von einer Spezialfirma abgesaugt und entsorgt. Zur Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L 812 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.