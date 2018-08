Wangerland /Jever Ein Mitarbeiter der Wangerland-Touristik hat am Sonntag gegen 10.20 Uhr im Wattenmeer vor Schillig zwei Munitionsteile gefunden. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Um die Gefahr schnell einschätzen zu können, übermittelte er zudem ein Foto.

Die Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Oldenburg konnten so den Fall sofort einordnen: Es handelte sich um zwei Zünder britischer Artilleriegranaten aus dem 2. Weltkrieg, die durch Beamte des Polizeikommissariates Jever gefahrlos geborgen werden konnten.

Bei dem Transport hat ein vier bis fünf Jahre altes Mädchen geholfen, sie ließ sich auf ein Tauschgeschäft mit der Polizei ein: Sie tauschte einen ihrer Sandeimer gegen ein Ärmelabzeichen der Polizei ein. Das Mädchen hat eine schöne Urlaubserinnerung von der hiesigen Polizei erhalten und die Beamten konnten die Zünder in dem Eimer in Sand eingebettet gefahrlos zur Dienststelle nach Jever transportieren und dort den Experten aus Oldenburg übergeben.

Die Polizei rät dringend, jeden Fund von Waffen und Munition zu melden und nicht damit zu hantieren oder selbst zu bergen. Es kann sich durchaus um gefährliche Überreste aus dem Krieg handeln, die nur durch Experten entschärft und geborgen werden können.

Bereits am Freitag gegen 12 Uhr ist an der Einmündung L 808/K 86 ein Auto- mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der 52-jährige Autofahrer, der aus Solingen stammt, wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen und übersah dabei den Radfahrer.

In der Folge stürzte der 45-jährige Radfahrer (ebenfalls aus Solingen) und verletzte sich leicht. Laut Polizei ist bislang noch nicht bekannt, ob das einjährige Kind, das auf dem Kindersitz des Rades saß und zunächst unverletzt schien, tatsächlich Verletzungen erlitten hat.

In Jever haben Unbekannte am Samstag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr auf dem Famila-Parkplatz an der Mühlenstraße von einem offenen Smart-Cabrio ein Dachholm entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. 04461/92110.