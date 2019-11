Rauchmelder: Es gibt keine Kontrollen

Seit 31. Dezember 2015 sind in Niedersachsen Rauchmelder in allen Wohnungen vorgeschrieben – und zwar für alle Schlaf- und Kinderzimmer sowie für alle Flure, die als Rettungswege aus Aufenthaltsräumen dienen. Für den Einbau ist der Eigentümer bzw. der Vermieter verantwortlich, bei Mietwohnungen wird die Wartung in der Regel im Mietvertrag geregelt.

Ob Rauchmelder in selbst bewohnten Privathäusern eingebaut und funktionsfähig sind, wird n i c h t kontrolliert. Es gibt in Niedersachsen kein Kontrollorgan, das von Haus zu Haus geht, um die Umsetzung der Rauchmelderpflicht zu prüfen. Und schon gar nicht ist die Feu­erwehr dafür zuständig, zu kontrollieren, ob Rauchmelder in Wohnhäusern angebracht sind.

Auf jeden Fall gilt: Rauchwarnmelder können im Ernstfall Leben retten – allerdings nur dann, wenn sie funktionieren. Daher ist es wichtig, nicht nur auf die korrekte Installation zu achten, sondern sie auch regelmäßig zu warten und die Batterien auszutauschen.