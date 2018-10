Wangerland Weil er mit dem Fuß vom Bremspedal abgerutscht ist und dabei das Gaspedal durchgetreten hat, ist am Samstag um 9.40 Uhr ein 78-Jähriger mit seinem Auto gegen die Wand der Bäckerei Buss in Hohenkirchen geprallt. Er wollte in eine Parkbucht einbiegen.

Seine Beifahrerin, die gerade den Gurt gelöst hatte, stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich leicht. Auto und Hauswand wurden erheblich beschädigt. Kräfte der Feuerwehr Hohenkirchen wurden zum Abstreuen auslaufender Betriebsflüssigkeiten dazugerufen. Die 78-jährige Verletzte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht zu Samstag gegen 2.50 Uhr kam einer Polizei-Streife zwischen Wiarden und Hohenkirchen ein Auto mit eingeschalteten Fernlicht entgegen. Die Beamten wendeten, um den Fahrer zu kontrollieren. Doch der beschleunigte und fuhr davon. Laut Polizei war er teilweise mit 180 km/h unterwegs.

Bei Horum bog der 20-jährige Fahrer aufs Grundstück seiner Eltern ein. Dort stellte ihn die Polizei. Der Mann war deutlich betrunken – einen Atemalkoholtest lehnte er ab, deshalb nahmen ihn die Beamten zur Blutprobe mit aufs Kommissariat Jever. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,68 Promille. Seinen Führerschein, den der 20-Jährige erst seit zwei Wochen hatte, ist er los.