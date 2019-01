Wangerland /Wangerooge „Das neue Seenotrettungsboot ist beinahe ein Quantensprung“, sagt Roger Riehl, Vormann der „Fritz Thieme“, die seit gut einem Jahr auf Wangerooge stationiert ist. Das Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sei technisch einfach bestechend und sehr angenehm zu fahren. „Der zusätzliche Meter Bootslänge bietet deutlich mehr Platz für die Besatzung“, urteilt Riehl nach 30 Einsatzfahrten im vergangenen Jahr.

Eine Frau im Team

„2018 haben wir mit 28 Fahrten fast die höchste Zahl an Einsätzen im Logbuch“, sagt sein Kollege Günter Ihnken aus Horumersiel. Nur im Vorjahr 2017 fuhr das Seenotrettungsboot „Baltrum“ einmal mehr hinaus, um in Not geratenen Schiffen zu helfen. „Wi harn een Bült an Bord to don“, ergänzt der ehemalige Krabbenfischer auf platt.

Neben den Einsatzfahrten seien Ausbildung, Erste-Hilfe-Kurse und Kontrollfahrten zu absolvieren. Zur Besatzung zählen 13 freiwillige Seenotretter, darunter eine Frau. Die Einsätze galten vornehmlich den Sportschiffern, Kitesurfern oder Wattwanderern.





„Dass an der Küste Ebbe und Flut herrscht, hat sich noch nicht bei allen Urlaubern herumgesprochen“, scherzt Ihnken.

Insgesamt wurden 26 Personen gerettet oder aus gefährlichen Situationen befreit. „Einmal war die ,Baltrum‘ sogar an der Rettung eines Rehs aus dem Watt beteiligt“, berichtet der Vormann. Nach bisherigen Informationen aus der DGzRS-Zentrale soll im Herbst 2019 das neue Boot in Horumersiel getauft werden. Es entsteht gegenwärtig bei Tamsen-Maritim in Rostock (die NWZ berichtete).

Spektakulär war der Einsatz des Seenotkreuzers „Bernhard Gruben“, der zum Jahresende 2017 die betagte „Vormann Steffens“ abgelöst hat. Beim Brand des Maschinenraums eines Versorgers im Windpark „Nordergründe“ waren die Hooksieler mit den Kollegen aus Helgoland und Cuxhaven vor Ort.

Viel los auf dem Wasser

„Die meisten Havaristen picken wir zwischen Jade und Weser auf“, berichtet der 2. Vormann Holger Speck im NWZ-Gespräch. Vor allem Hobbyskipper wissen die ständige Einsatzbereitschaft der Seenotretter zu schätzen.

„Bei dem Supersommer war einerseits auf dem Wasser viel los – andererseits gab es keine schweren Stürme“, erklärt DGzRS-Pressesprecher Christian Stipeldey (Bremen) die Ambivalenz der Einsatzbilanz.

Die „Bernhard Gruben“ war vergangenes Jahr 35-mal im Einsatz (2017: 49 Einsätze). Die Besatzung unter Vormann Dirk Hennessen besteht aus neun hauptamtlichen Seenotrettern, die sich in 14-tägigem Wechsel ablösen.

Feingefühl am Gashebel war gefragt bei der Strandung des Fischkutters „Poseidon“ aus Harlesiel auf dem Wangerooger Strand. „Den haben wir mit Hilfe des Tochterbootes ,Johann Fidi‘ wieder flott bekommen“, erinnert sich Speck. Daran waren auch die Wangerooger DGzRS-Rettungsmänner beteiligt.

Für Wangerooge war die Taufe der neuen „Fritz Thieme“ am 8. April 2018 der Höhepunkt des Jahres. Der Name erinnert an Professor Fritz Thieme, der die Seenotretter in seinem Nachlass bedacht hatte. Neben den Einsätzen für die Sport- und Berufsschifffahrt ist das Seenotrettungsboot einziges Transportmittel für Akutkranke zum Festland, wenn sie dringend medizinische Hilfe benötigen und ein Hubschrauber bei Nebel oder Schnee nicht fliegen kann.

„Unser neues Boot ist zwei Spanten länger – das erleichtert die Krankentransporte ganz wesentlich“, sagt Roger Riehl, der sich auf eine fünfköpfige Freiwilligen-Besatzung verlassen kann. Die Station Wangerooge existiert bereits seit 1863.

Mehr Infos unter www.seenotretter.de