Weitere Person in Quarantäne: Erster Corona-Fall auf Wangerooge

Wangerooge Die Gemeinde Wangerooge hat ihren ersten bestätigten Corona-Fall: Die Nachricht verbreitete sich am Mittwoch schnell über die Insel. Insbesondere der dabei laut werdende Vorwurf, der Bürgermeister tue das nicht kund, haben Landkreis Friesland und Gemeinde Wangerooge veranlasst, Stellung zu nehmen. Bisher gibt der Landkreis akute Corona-Fälle nicht gemeindegenau bekannt – auch die Bürgermeister erfahren in der Regel nicht, ob und wie viele Akut-Fälle es in ihrer Stadt oder Gemeinde gibt.

„Diesmal wurde ich als Bürgermeister umgehend informiert – das war auch wichtig, damit schnell reagiert werden kann, wenn es erforderlich ist“, sagte Bürgermeister Marcel Fangohr. Doch es sei schnell klar gewesen, dass nicht von weiteren Ansteckungen auszugehen ist und somit keine weiteren Schritte nötig werden. „Darüber bin ich natürlich erleichtert“, so Fangohr.

Bei dem Insulaner handelt es sich um einen Mann, der eher wenige Kontakte pflegt. Das Gesundheitsamt Friesland geht nach aktuellem Stand davon aus, dass er sich bei einem privaten Besucher von außerhalb mit dem Corona-Virus angesteckt hat. Betont wird: Es handelte sich nicht um einen Insel-Urlauber.

Die Prüfung der Infektionskette durchs Gesundheitsamt ist bereits abgeschlossen: Der Corona-Positive hatte wenige Kontakte, so dass nur eine weitere Person unter Quarantäne gestellt wurde. Das Gesundheitsamt des Landkreises steht mit beiden Personen in regelmäßigem Kontakt und fragt ihren Gesundheitszustand ab.

Nach Überzeugung des Landkreises gibt es zurzeit keinen Anlass für weitergehende Maßnahmen auf Wangerooge: Durch die schnelle und enge Kontaktnachverfolgung habe sich gezeigt, dass der Fall sehr deutlich abgrenzbar ist. Zudem wurden der Betroffene und seine Kontaktperson umgehend unter Quarantäne gestellt, so dass nicht davon auszugehen sei, dass das Virus sich weiter auf der Insel verbreitet.

Bürgermeister Marcel Fangohr nimmt den ersten Corona-Fall auf der Insel zum Anlass, um an die Einhaltung der Corona-Regeln hinzuweisen: Maskenpflicht in Geschäften und wenn es eng wird auf den Straßen sowie Mindestabstand von 1,50 Metern. „Wir wünschen der betroffenen Person schnelle Genesung“, so Fangohr.