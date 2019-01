mehr Hilfeleistungen

Bei den Hilfeleistungen gab es 2018 eine Zunahme auf 48 Einsätze (2017: 37 Einsätze). So mussten in sechs Fällen Personen aus Aufzügen befreit werden, es gab einen Kohlendioxid-Alarm in einem Restaurant und die Feuerwehr leistete Hilfe bei den Absperrmaßnahmen vor der Sprengung eines Weltkriegs-Relikts.

Neunmal war zudem die Tragehilfe der Feuerwehr für den Rettungsdienst gefragt, zudem barg die Feuerwehr ein an den Strand gespültes Fass mit einer unbekannten Flüssigkeit.

Übungsdienste, technische Dienste, Sitzungen und Besprechungen, Fortbildungen und Lehrgänge sorgten überdies für einen gut gefüllten Dienstplan der Einsatzkräfte. Am Ende des Jahres brachte es die Feuerwehr Wangerooge laut Gemeindebrandmeister auf insgesamt 2356 Dienst- und Einsatzstunden.