Wangerooge /Hohenkirchen Auf Wangerooge endet das Jahr kühl und nass im Meer, in Hohenkirchen beginnt es erfrischend im Meer: Und beides Mal spielt Meergott Neptun eine wichtige Rolle.

An diesem Dienstag, 31. Dezember, bittet der Meergott Mutige zum Jahresabbaden auf Wangerooge. Die DLRG ruft dazu auf, mit Neptun in die See zu springen. Um 15 Uhr testen die eisenharten Wangerooger und Gäste noch einmal die Wassertemperatur der Nordsee. Bei den derzeitigen Lufttemperaturen kaum über dem Gefrierpunkt wird das Wasser mit Temperaturen im knapp zweistelligen Bereich sicher angenehm warm wirken.

Bereits ab 13 Uhr können sich alle Mutigen am Strand unter der Puddinguhr anmelden – dann gibt es auch Glühwein und Bratwurst. Um 15 Uhr geht es dann ins Wasser.

In Hohenkirchen hat der Meergott dann am Mittwoch, 1. Januar, um 14 Uhr seinen großen Auftritt: Bevor es ins Wasser geht, wird er die offizielle Wassertemperatur messen. Und auch in diesem Jahr wird sich ein Gast von Neptun eine Rasur mit anschließender Wangermeer-Taufe gefallen lassen müssen.

Anmeldungen sind bis 30 Minuten vor Beginn möglich. Das 6. Wangerländer Neujahrsschwimmen findet in der Hotel- und Freizeitanlage „Dorf Wangerland“ statt. Für jeden mutigen Schwimmer, der sich bis zum Hals ins Wasser wagt, spendet das „Dorf Wangerland“ in diesem Jahr 10 Euro an die DLRG Wangerland.

Wer sich nicht ins kühle Nass des Wangermeers traut, kann sich auf den Wangerländer Weihnachtsbaumweitwurfwettbewerb freuen. Für Unterhaltung sorgt bei dem Spektakel das Duo „De Platters“. Begleitet wird das Neujahrsschwimmen von der DLRG sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen. Die Zuwegung zum Strand erfolgt durch die Rezeption der Hotelanlage und ist entsprechend ausgeschildert.