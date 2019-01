Die Schleifkorbtrage

besteht aus einer Trage in Form einer stabilen Wanne, die ermöglicht, Personen sicher aus unwegsamen Gelände, engen oder unzugänglichen Gebäuden zu transportieren. Der Patient wird in die Trage hineingelegt und dann festgegurtet. Am Seitenrand hat die Rettungswanne viele Ösen für Haltegurte, Sicherungsseile und Haltegriffe zum Tragen, auch zum Hubschrauber hinaufgezogen werden kann sie. Die Schleifkorbtrage kann etwa eingesetzt werden, um steile Böschungen zu überwinden. Eine Vakuummatratze ermöglicht, dass Verletzte stabil und rutschfrei gelagert sind.