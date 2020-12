Einbrüche auf Wangerooge: Diebesbande räumt auch auf der Insel Baustellen ab

Wangerooge /Oldenburg Mehrmals haben im September und Oktober Einbrecher von Baustellen auf Wangerooge hochwertiges Werkzeug und Baumaschinen gestohlen – offenbar steckte dahinter eine Bande: Die Oldenburger Polizei hat nun in einer Lagerhalle in Wahnbek mutmaßliches Diebesgut im Wert von bis zu einer Viertelmillion Euro sichergestellt. Ein 36-Jähriger, mutmaßlich der Haupttäter, wurde in der vergangenen Woche nach einem Einbruch in Krefeld festgenommen.

Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler der Polizei im November, als ein Zeuge in Bad Zwischenahn mitteilte, dass in einem seiner Mietshäuser in Edewecht offenbar Diebesgut gelagert werde. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen und einen 31-Jährigen aus Edewecht ins Visier.

Als Ende November ein Bauunternehmer aus Edewecht meldete, dass von einer Baustelle ein Hochdruckreiniger und eine Bandsäge gestohlen wurden, die nun auf einem Auktionsportal im Internet zum Verkauf stehen, tätigte die Polizei einen Scheinkauf: In einer Wohnung in Ganderkesee konnten die Beamten die Bandsäge sicherstellen – und sie ermittelten weitere Tatverdächtige. Alle sind im Baugewerbe beschäftigt und kennen sich.

Die Beamten gingen nun von einer mindestens fünfköpfigen Diebesbande aus, die die in den Landkreisen Ammerland, Emsland, Cloppenburg, in den Städten Delmenhorst, Bremerhaven und Oldenburg sowie auf der Insel Wangerooge Werkzeug, Maschinen und Baumaterial gestohlen haben, um es weiterzuverkaufen.

In der von dem 36-Jährigen aus Edewecht in Wahnbek gemieteten Lagerhalle stellten die Beamten eine Vielzahl von gebrauchten Werkzeugen, Maschinen und weiteres Baumaterial im geschätzten Gesamtwert von 250 000 Euro sicher.

Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt; unter anderem soll das sichergestellte Diebesgut nun seinen Eigentümern zugeordnet werden.